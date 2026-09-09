DEUTZ Aktie News: DEUTZ zeigt sich am Nachmittag fester

Im XETRA-Handel gewannen die DEUTZ-Papiere um 16:28 Uhr 0,8 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die DEUTZ-Aktie bisher bei 13,35 EUR. Bei 12,99 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 235'482 DEUTZ-Aktien umgesetzt.

Am 09.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 13,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,68 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.11.2025 (7,33 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,213 EUR, nach 0,180 EUR im Jahr 2025. Am 06.08.2026 äusserte sich DEUTZ zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat DEUTZ mit einem Umsatz von insgesamt 585.30 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 518.10 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,97 Prozent gesteigert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,894 EUR je Aktie in den DEUTZ-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie

MDAX-Wert DEUTZ-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DEUTZ-Investment von vor 3 Jahren verdient

MDAX-Wert DEUTZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DEUTZ-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Die Expertenmeinungen zur DEUTZ-Aktie im August 2026