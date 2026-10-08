DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Donnerstagvormittag im Minus

Der DEUTZ-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 3,0 Prozent auf 10,68 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die DEUTZ-Aktie bis auf 10,65 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,05 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten DEUTZ-Aktien beläuft sich auf 74'589 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.09.2026 bei 13,35 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.11.2025 bei 7,33 EUR. Derzeit notiert die DEUTZ-Aktie damit 45,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten DEUTZ-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,207 EUR aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte DEUTZ am 06.08.2026. Das EPS wurde mit 0,08 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,13 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite standen 585.30 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 518.10 Mio. EUR umgesetzt.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DEUTZ-Aktie in Höhe von 0,850 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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