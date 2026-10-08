DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
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08.10.2026 09:29:00
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Donnerstagvormittag im Minus
Die Aktie von DEUTZ gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die DEUTZ-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,0 Prozent auf 10,68 EUR ab.
Der DEUTZ-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 3,0 Prozent auf 10,68 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die DEUTZ-Aktie bis auf 10,65 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 11,05 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten DEUTZ-Aktien beläuft sich auf 74'589 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.09.2026 bei 13,35 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.11.2025 bei 7,33 EUR. Derzeit notiert die DEUTZ-Aktie damit 45,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Zuletzt erhielten DEUTZ-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,207 EUR aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte DEUTZ am 06.08.2026. Das EPS wurde mit 0,08 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,13 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite standen 585.30 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 518.10 Mio. EUR umgesetzt.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DEUTZ-Aktie in Höhe von 0,850 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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