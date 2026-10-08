DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
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08.10.2026 16:29:00
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Nachmittag mit roter Tendenz
Die Aktie von DEUTZ gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 10,92 EUR.
Um 16:28 Uhr rutschte die DEUTZ-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 10,92 EUR ab. Die DEUTZ-Aktie sank bis auf 10,55 EUR. Mit einem Wert von 11,05 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 470'618 DEUTZ-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 10.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,35 EUR. Der derzeitige Kurs der DEUTZ-Aktie liegt somit 18,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,33 EUR. Dieser Wert wurde am 18.11.2025 erreicht. Abschläge von 32,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nach 0,180 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,207 EUR je DEUTZ-Aktie. Am 06.08.2026 lud DEUTZ zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,13 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 585.30 Mio. EUR – ein Plus von 12,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DEUTZ 518.10 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem DEUTZ-Gewinn in Höhe von 0,850 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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