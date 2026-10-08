DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Nachmittag mit roter Tendenz

Um 16:28 Uhr rutschte die DEUTZ-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 10,92 EUR ab. Die DEUTZ-Aktie sank bis auf 10,55 EUR. Mit einem Wert von 11,05 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 470'618 DEUTZ-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,35 EUR. Der derzeitige Kurs der DEUTZ-Aktie liegt somit 18,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,33 EUR. Dieser Wert wurde am 18.11.2025 erreicht. Abschläge von 32,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,180 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,207 EUR je DEUTZ-Aktie. Am 06.08.2026 lud DEUTZ zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,13 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 585.30 Mio. EUR – ein Plus von 12,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DEUTZ 518.10 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem DEUTZ-Gewinn in Höhe von 0,850 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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