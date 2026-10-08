DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittag leichter

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,8 Prozent auf 10,70 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die DEUTZ-Aktie bisher bei 10,61 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,05 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 238'494 DEUTZ-Aktien.

Bei einem Wert von 13,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,77 Prozent über dem aktuellen Kurs der DEUTZ-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 18.11.2025 Kursverluste bis auf 7,33 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DEUTZ-Aktie 31,50 Prozent sinken.

Für DEUTZ-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,207 EUR ausgeschüttet werden. Am 06.08.2026 legte DEUTZ die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,13 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 585.30 Mio. EUR – ein Plus von 12,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DEUTZ 518.10 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass DEUTZ ein EPS in Höhe von 0,850 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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