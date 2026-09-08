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DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006

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08.09.2026 09:29:00

DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Dienstagvormittag billiger

DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Dienstagvormittag billiger

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von DEUTZ. Die DEUTZ-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 12,89 EUR abwärts.

DEUTZ
12.18 CHF 0.29%
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Die DEUTZ-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 12,89 EUR. Der Kurs der DEUTZ-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 12,87 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,02 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 29'413 DEUTZ-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.09.2026 bei 13,03 EUR. Gewinne von 1,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 7,33 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der DEUTZ-Aktie liegt somit 75,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR an DEUTZ-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,213 EUR. Am 06.08.2026 hat DEUTZ die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal hatte DEUTZ ebenfalls ein EPS von 0,13 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat DEUTZ im vergangenen Quartal 585.30 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DEUTZ 518.10 Mio. EUR umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,894 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: DEUTZ AG
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