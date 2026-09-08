DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
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08.09.2026 16:29:00
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Nachmittag in Grün
Die Aktie von DEUTZ gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die DEUTZ-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 13,17 EUR.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 13,17 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die DEUTZ-Aktie bei 13,25 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,02 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 277'930 DEUTZ-Aktien den Besitzer.
Am 08.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,25 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 7,33 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.11.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 44,34 Prozent könnte die DEUTZ-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,213 EUR, nach 0,180 EUR im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DEUTZ am 06.08.2026 vor. DEUTZ hat ein EPS von 0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,13 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz lag bei 585.30 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 12,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 518.10 Mio. EUR erwirtschaftet worden.
Von Analysten wird erwartet, dass DEUTZ im Jahr 2026 0,894 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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