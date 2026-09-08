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08.09.2026 12:29:00

DEUTZ Aktie News: Anleger schicken DEUTZ am Mittag ins Minus

DEUTZ Aktie News: Anleger schicken DEUTZ am Mittag ins Minus

Die Aktie von DEUTZ gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die DEUTZ-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 13,01 EUR.

DEUTZ
12.44 CHF 2.35%
Kaufen Verkaufen

Die DEUTZ-Aktie notierte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 13,01 EUR. Das bisherige Tagestief markierte DEUTZ-Aktie bei 12,86 EUR. Bei 13,02 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 100'672 DEUTZ-Aktien umgesetzt.

Am 31.08.2026 markierte das Papier bei 12,98 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.11.2025 bei 7,33 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DEUTZ-Aktie 43,66 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten DEUTZ-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,180 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,213 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DEUTZ am 06.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 585.30 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 518.10 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Experten taxieren den DEUTZ-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,894 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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