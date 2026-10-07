DEUTZ Aktie News: DEUTZ präsentiert sich am Mittwochvormittag stärker

Das Papier von DEUTZ legte um 09:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 11,42 EUR. Die DEUTZ-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,50 EUR an. Bei 11,31 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 97'219 DEUTZ-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 13,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2026). Gewinne von 16,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 18.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,33 EUR. Mit Abgaben von 35,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,207 EUR. Im Vorjahr hatte DEUTZ 0,180 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 06.08.2026 hat DEUTZ in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde mit 0,08 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,13 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Beim Umsatz wurden 585.30 Mio. EUR gegenüber 518.10 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DEUTZ-Aktie in Höhe von 0,870 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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