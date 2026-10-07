DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
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07.10.2026 12:29:00
DEUTZ Aktie News: DEUTZ tendiert am Mittag nordwärts
Die Aktie von DEUTZ gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von DEUTZ zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 11,32 EUR.
Um 12:28 Uhr ging es für das DEUTZ-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 11,32 EUR. Die DEUTZ-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 11,50 EUR aus. Bei 11,31 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 214'047 DEUTZ-Aktien den Besitzer.
Bei 13,35 EUR markierte der Titel am 10.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,93 Prozent. Bei einem Wert von 7,33 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.11.2025). Derzeit notiert die DEUTZ-Aktie damit 54,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten gehen davon aus, dass DEUTZ-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,207 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DEUTZ 0,180 EUR aus. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Mit einem EPS von 0,08 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als DEUTZ mit 0,13 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,97 Prozent auf 585.30 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 518.10 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,870 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
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