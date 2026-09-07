DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
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07.09.2026 09:29:00
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Vormittag ohne grosse Veränderung
Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von DEUTZ. Die DEUTZ-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 12,83 EUR.
Anleger zeigten sich um 09:28 Uhr bei der DEUTZ-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 12,83 EUR. Den Tageshöchststand markierte die DEUTZ-Aktie bei 12,86 EUR. Zwischenzeitlich weitete die DEUTZ-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 12,70 EUR aus. Bei 12,81 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 53'317 DEUTZ-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (12,98 EUR) erklomm das Papier am 31.08.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,17 Prozent hinzugewinnen. Am 18.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,33 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die DEUTZ-Aktie mit einem Verlust von 42,87 Prozent wieder erreichen.
DEUTZ-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,180 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,213 EUR aus. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 585.30 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte DEUTZ 518.10 Mio. EUR umgesetzt.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,894 EUR je Aktie in den DEUTZ-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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