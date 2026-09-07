DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
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07.09.2026 16:29:00
DEUTZ Aktie News: DEUTZ steigt am Nachmittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von DEUTZ. Die DEUTZ-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 12,95 EUR.
Das Papier von DEUTZ konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 12,95 EUR. Die DEUTZ-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 13,02 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 12,81 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 484'538 DEUTZ-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 13,02 EUR erreichte der Titel am 07.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,54 Prozent hinzugewinnen. Bei 7,33 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DEUTZ-Aktie.
Für DEUTZ-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,213 EUR ausgeschüttet werden. DEUTZ gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei DEUTZ ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,97 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 585.30 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 518.10 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DEUTZ-Aktie in Höhe von 0,894 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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