DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Freitagvormittag mit Aufschlag

Die DEUTZ-Aktie konnte um 09:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,3 Prozent auf 10,35 EUR. Bei 10,41 EUR erreichte die DEUTZ-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 207'314 DEUTZ-Aktien umgesetzt.

Am 27.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der DEUTZ-Aktie ist somit 20,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 18.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,33 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DEUTZ-Aktie derzeit noch 29,18 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR an DEUTZ-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,227 EUR. Am 07.05.2026 hat DEUTZ in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,14 EUR gegenüber -0,07 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 530.00 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 8,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 489.00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem DEUTZ-Gewinn in Höhe von 0,920 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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