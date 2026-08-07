DEUTZ Aktie News: DEUTZ zeigt sich am Freitagnachmittag fester

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von DEUTZ zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,9 Prozent auf 10,41 EUR. Kurzfristig markierte die DEUTZ-Aktie bei 10,68 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'145'737 DEUTZ-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 27.02.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der DEUTZ-Aktie ist somit 20,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,33 EUR. Dieser Wert wurde am 18.11.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,59 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass DEUTZ-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,227 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DEUTZ 0,180 EUR aus. Die Zahlen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte DEUTZ am 07.05.2026. Das EPS wurde auf 0,14 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte DEUTZ -0,07 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 530.00 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 489.00 Mio. EUR umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,920 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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