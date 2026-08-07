DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von DEUTZ nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 4,9 Prozent auf 10,51 EUR. Die DEUTZ-Aktie zog in der Spitze bis auf 10,68 EUR an. Bei 10,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 855'520 DEUTZ-Aktien.

Am 27.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 12,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die DEUTZ-Aktie mit einem Kursplus von 18,93 Prozent wieder erreichen. Am 18.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 7,33 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der DEUTZ-Aktie ist somit 30,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für DEUTZ-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,227 EUR ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte DEUTZ am 07.05.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,14 EUR. Im Vorjahresviertel hatte DEUTZ -0,07 EUR je Aktie erwirtschaftet. DEUTZ hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 530.00 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 489.00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DEUTZ-Aktie in Höhe von 0,920 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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