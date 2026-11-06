DEUTZ Aktie News: DEUTZ wird am Freitagnachmittag ausgebremst

Die DEUTZ-Aktie musste um 16:28 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,2 Prozent auf 9,20 EUR. Im Tief verlor die DEUTZ-Aktie bis auf 9,10 EUR. Bei 9,25 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 951'349 DEUTZ-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 13,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DEUTZ-Aktie derzeit noch 45,19 Prozent Luft nach oben. Am 18.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 7,33 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

DEUTZ-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,180 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,216 EUR aus. DEUTZ liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei DEUTZ ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat DEUTZ mit einem Umsatz von insgesamt 585.30 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 518.10 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,97 Prozent gesteigert.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,787 EUR je DEUTZ-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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