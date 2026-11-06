DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Freitagmittag mit Verlusten

Die Aktionäre schickten das Papier von DEUTZ nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,4 Prozent auf 9,46 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die DEUTZ-Aktie bisher bei 9,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 9,25 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten DEUTZ-Aktien beläuft sich auf 467'207 Stück.

Am 10.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 41,12 Prozent Plus fehlen der DEUTZ-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.11.2025 (7,33 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die DEUTZ-Aktie mit einem Verlust von 22,52 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass DEUTZ-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,216 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DEUTZ 0,180 EUR aus. Am 06.08.2026 äusserte sich DEUTZ zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,08 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,13 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DEUTZ in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 585.30 Mio. EUR im Vergleich zu 518.10 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,787 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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