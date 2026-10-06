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06.10.2026 09:29:00

DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Vormittag nahe Nulllinie

DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Vormittag nahe Nulllinie

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von DEUTZ. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der DEUTZ-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 11,11 EUR.

DEUTZ
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Die DEUTZ-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 11,11 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die DEUTZ-Aktie bei 11,19 EUR. Die DEUTZ-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 11,10 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,19 EUR. Der Tagesumsatz der DEUTZ-Aktie belief sich zuletzt auf 44'970 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,35 EUR erreichte der Titel am 10.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die DEUTZ-Aktie damit 16,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 18.11.2025 auf bis zu 7,33 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 34,02 Prozent würde die DEUTZ-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem DEUTZ seine Aktionäre 2025 mit 0,180 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,207 EUR je Aktie ausschütten. DEUTZ veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Mit einem EPS von 0,08 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als DEUTZ mit 0,13 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 585.30 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 518.10 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

In der DEUTZ-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,870 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: DEUTZ AG
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