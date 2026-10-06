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06.10.2026 16:29:00

DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Dienstagnachmittag fester

DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Dienstagnachmittag fester

Die Aktie von DEUTZ zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die DEUTZ-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 11,22 EUR.

DEUTZ
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Um 16:28 Uhr stieg die DEUTZ-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 11,22 EUR. In der Spitze gewann die DEUTZ-Aktie bis auf 11,31 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,19 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 299'118 DEUTZ-Aktien umgesetzt.

Am 10.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,35 EUR. Der derzeitige Kurs der DEUTZ-Aktie liegt somit 15,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 18.11.2025 auf bis zu 7,33 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die DEUTZ-Aktie mit einem Verlust von 34,67 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,180 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,207 EUR je DEUTZ-Aktie. DEUTZ liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,13 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 585.30 Mio. EUR – ein Plus von 12,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem DEUTZ 518.10 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Experten gehen davon aus, dass DEUTZ im Jahr 2026 0,870 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: DEUTZ AG
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