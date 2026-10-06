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06.10.2026 12:29:00

DEUTZ Aktie News: DEUTZ präsentiert sich am Dienstagmittag stärker

DEUTZ Aktie News: DEUTZ präsentiert sich am Dienstagmittag stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von DEUTZ. Zuletzt konnte die Aktie von DEUTZ zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 11,16 EUR.

DEUTZ
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Die DEUTZ-Aktie konnte um 12:28 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 11,16 EUR. Kurzfristig markierte die DEUTZ-Aktie bei 11,31 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,19 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 224'725 DEUTZ-Aktien den Besitzer.

Bei 13,35 EUR markierte der Titel am 10.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,62 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 18.11.2025 auf bis zu 7,33 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,180 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,207 EUR. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte DEUTZ am 06.08.2026. Das EPS lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,13 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 585.30 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 518.10 Mio. EUR umgesetzt.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,870 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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