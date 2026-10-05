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05.10.2026 09:29:00

DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Montagvormittag mit Abschlägen

DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Montagvormittag mit Abschlägen

Die Aktie von DEUTZ gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von DEUTZ nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 11,01 EUR.

DEUTZ
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Die DEUTZ-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 11,01 EUR nach. Im Tief verlor die DEUTZ-Aktie bis auf 10,97 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,05 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 25'319 DEUTZ-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 13,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2026). Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DEUTZ-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 18.11.2025 auf bis zu 7,33 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der DEUTZ-Aktie liegt somit 50,20 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

DEUTZ-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,180 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,207 EUR aus. Am 06.08.2026 legte DEUTZ die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal hatte DEUTZ ebenfalls ein EPS von 0,13 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 585.30 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 12,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 518.10 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

In der DEUTZ-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,870 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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