DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
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05.10.2026 16:29:00
DEUTZ Aktie News: DEUTZ tendiert am Montagnachmittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von DEUTZ. Die Aktionäre schickten das Papier von DEUTZ nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 11,11 EUR.
Um 16:28 Uhr sprang die DEUTZ-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 11,11 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die DEUTZ-Aktie bei 11,25 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,05 EUR. Zuletzt wechselten 195'090 DEUTZ-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.09.2026 bei 13,35 EUR. Gewinne von 20,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 18.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,33 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DEUTZ-Aktie 34,02 Prozent sinken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,207 EUR. Im Vorjahr erhielten DEUTZ-Aktionäre 0,180 EUR je Wertpapier. DEUTZ veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Mit einem EPS von 0,08 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als DEUTZ mit 0,13 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DEUTZ im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 585.30 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 518.10 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Experten taxieren den DEUTZ-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,870 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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