Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’763 0.8%  SPI 19’530 0.7%  Dow 51’177 0.5%  DAX 25’231 0.0%  Euro 0.9297 -0.3%  EStoxx50 6’226 -0.2%  Gold 4’161 0.4%  Bitcoin 71’417 -0.3%  Dollar 0.8300 0.2%  Öl 102.3 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Neue Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Fresenius SE-Aktie mit Buy
Neue Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Deutsche Börse-Aktie mit Buy
ETF Compass Q3-Review: Die Rally stockt - warum dieser Core-ETF trotzdem vorne liegt
Aktien von Meta, Amazon & Co.: Experte rechnet mit Investitionen bis zu eine Billion US-Dollar in KI-Infrastruktur
Wie Experten die Allianz-Aktie im September einstuften
Suche...

DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.10.2026 12:29:00

DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittag höher

DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittag höher

Die Aktie von DEUTZ zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die DEUTZ-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 11,11 EUR nach oben.

DEUTZ
10.31 CHF 0.08%
Kaufen Verkaufen

Die DEUTZ-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 11,11 EUR. Im Tageshoch stieg die DEUTZ-Aktie bis auf 11,20 EUR. Bei 11,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten DEUTZ-Aktien beläuft sich auf 115'539 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.09.2026 bei 13,35 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DEUTZ-Aktie 20,16 Prozent zulegen. Am 18.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,33 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der DEUTZ-Aktie liegt somit 51,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für DEUTZ-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,207 EUR ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte DEUTZ am 06.08.2026. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite hat DEUTZ im vergangenen Quartal 585.30 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DEUTZ 518.10 Mio. EUR umsetzen können.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass DEUTZ ein EPS in Höhe von 0,870 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie

MDAX-Wert DEUTZ-Aktie: So viel hätte eine Investition in DEUTZ von vor einem Jahr abgeworfen

MDAX-Titel DEUTZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DEUTZ-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

DEUTZ-Aktie bricht ein: Neue Aktien für institutionelle Anleger ausgegeben


Bildquelle: DEUTZ AG
In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu DEUTZ AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten