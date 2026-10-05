DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittag höher

Die DEUTZ-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 11,11 EUR. Im Tageshoch stieg die DEUTZ-Aktie bis auf 11,20 EUR. Bei 11,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten DEUTZ-Aktien beläuft sich auf 115'539 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.09.2026 bei 13,35 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DEUTZ-Aktie 20,16 Prozent zulegen. Am 18.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,33 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der DEUTZ-Aktie liegt somit 51,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für DEUTZ-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,207 EUR ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte DEUTZ am 06.08.2026. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite hat DEUTZ im vergangenen Quartal 585.30 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte DEUTZ 518.10 Mio. EUR umsetzen können.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass DEUTZ ein EPS in Höhe von 0,870 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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