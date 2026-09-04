DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Vormittag höher

Um 09:28 Uhr stieg die DEUTZ-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 12,60 EUR. Bei 12,65 EUR markierte die DEUTZ-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,54 EUR. Bisher wurden via XETRA 39'555 DEUTZ-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (12,98 EUR) erklomm das Papier am 31.08.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,02 Prozent über dem aktuellen Kurs der DEUTZ-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.11.2025 bei 7,33 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DEUTZ-Aktie derzeit noch 41,83 Prozent Luft nach unten.

Nachdem DEUTZ seine Aktionäre 2025 mit 0,180 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,213 EUR je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte DEUTZ am 06.08.2026. DEUTZ hat ein EPS von 0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,13 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,97 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 585.30 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 518.10 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem DEUTZ-Gewinn in Höhe von 0,894 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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