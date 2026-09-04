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04.09.2026 16:29:00

DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Nachmittag fester

DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Nachmittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von DEUTZ. Zuletzt sprang die DEUTZ-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,6 Prozent auf 12,79 EUR zu.

DEUTZ
11.94 CHF 2.80%
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Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von DEUTZ zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,6 Prozent auf 12,79 EUR. Kurzfristig markierte die DEUTZ-Aktie bei 12,92 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 12,54 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 348'359 DEUTZ-Aktien.

Bei einem Wert von 12,98 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.08.2026). Der aktuelle Kurs der DEUTZ-Aktie ist somit 1,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.11.2025 bei 7,33 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,69 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,213 EUR. Im Vorjahr erhielten DEUTZ-Aktionäre 0,180 EUR je Wertpapier. DEUTZ veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,97 Prozent auf 585.30 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 518.10 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Experten taxieren den DEUTZ-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,894 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: DEUTZ AG
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