DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
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04.09.2026 12:29:00
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittag auf grünem Terrain
Die Aktie von DEUTZ gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die DEUTZ-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,1 Prozent auf 12,85 EUR zu.
Das Papier von DEUTZ legte um 12:28 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,1 Prozent auf 12,85 EUR. In der Spitze legte die DEUTZ-Aktie bis auf 12,92 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 12,54 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 190'699 DEUTZ-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 12,98 EUR erreichte der Titel am 31.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,01 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,33 EUR am 18.11.2025. Der aktuelle Kurs der DEUTZ-Aktie ist somit 42,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem DEUTZ seine Aktionäre 2025 mit 0,180 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,213 EUR je Aktie ausschütten. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DEUTZ am 06.08.2026. Das EPS lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,13 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 518.10 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 585.30 Mio. EUR ausgewiesen.
Den erwarteten Gewinn je DEUTZ-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,894 EUR fest.
Redaktion finanzen.ch
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