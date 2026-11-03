DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Dienstagvormittag tiefer

Die Aktionäre schickten das Papier von DEUTZ nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 1,5 Prozent auf 9,56 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die DEUTZ-Aktie bisher bei 9,39 EUR. Bei 9,49 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der DEUTZ-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 87'000 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 13,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.09.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 39,64 Prozent könnte die DEUTZ-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,33 EUR am 18.11.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,33 Prozent.

DEUTZ-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,211 EUR belaufen. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei DEUTZ ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 585.30 Mio. EUR gegenüber 518.10 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,812 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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