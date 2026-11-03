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03.11.2026 12:29:00

DEUTZ Aktie News: Anleger schicken DEUTZ am Dienstagmittag auf rotes Terrain

DEUTZ Aktie News: Anleger schicken DEUTZ am Dienstagmittag auf rotes Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von DEUTZ. Die DEUTZ-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 9,53 EUR.

DEUTZ
8.92 CHF 1.38%
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Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 9,53 EUR. Das Tagestief markierte die DEUTZ-Aktie bei 9,39 EUR. Bei 9,49 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der DEUTZ-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 486'068 Stück gehandelt.

Bei 13,35 EUR markierte der Titel am 10.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der DEUTZ-Aktie liegt somit 28,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.11.2025 bei 7,33 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der DEUTZ-Aktie 23,04 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass DEUTZ-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,211 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DEUTZ 0,180 EUR aus. Am 06.08.2026 hat DEUTZ die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Mit einem EPS von 0,08 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als DEUTZ mit 0,13 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 585.30 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 518.10 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Experten taxieren den DEUTZ-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,812 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Long 13’187.79 8.91 SXBT2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Aktien in diesem Artikel

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