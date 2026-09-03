DEUTZ Aktie News: DEUTZ tendiert am Vormittag fester

Um 09:28 Uhr stieg die DEUTZ-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 12,30 EUR. Die DEUTZ-Aktie legte bis auf 12,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 12,26 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 114'997 DEUTZ-Aktien.

Am 31.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,98 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der DEUTZ-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.11.2025 bei 7,33 EUR. Mit einem Kursverlust von 40,41 Prozent würde die DEUTZ-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für DEUTZ-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,213 EUR ausgeschüttet werden. DEUTZ liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,08 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als DEUTZ mit 0,13 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DEUTZ in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 585.30 Mio. EUR im Vergleich zu 518.10 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Experten taxieren den DEUTZ-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,894 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie

MDAX-Wert DEUTZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DEUTZ-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Die Expertenmeinungen zur DEUTZ-Aktie im August 2026

MDAX-Titel DEUTZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DEUTZ von vor 10 Jahren eingefahren