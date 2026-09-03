DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
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03.09.2026 12:29:00
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von DEUTZ. Die Aktionäre schickten das Papier von DEUTZ nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 12,19 EUR.
Die DEUTZ-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 12,19 EUR. Der Kurs der DEUTZ-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 12,40 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,26 EUR. Der Tagesumsatz der DEUTZ-Aktie belief sich zuletzt auf 249'816 Aktien.
Bei 12,98 EUR erreichte der Titel am 31.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,48 Prozent über dem aktuellen Kurs der DEUTZ-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,33 EUR. Dieser Wert wurde am 18.11.2025 erreicht. Abschläge von 39,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten gehen davon aus, dass DEUTZ-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,213 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete DEUTZ 0,180 EUR aus. Am 06.08.2026 hat DEUTZ in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde mit 0,08 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,13 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 585.30 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 518.10 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass DEUTZ ein EPS in Höhe von 0,894 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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