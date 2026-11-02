DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Montagvormittag mit Aufschlag

Die DEUTZ-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 9,46 EUR. Die DEUTZ-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 9,54 EUR. Bei 9,51 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 86'989 DEUTZ-Aktien umgesetzt.

Am 10.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,35 EUR. Der derzeitige Kurs der DEUTZ-Aktie liegt somit 29,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 18.11.2025 auf bis zu 7,33 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 22,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,211 EUR, nach 0,180 EUR im Jahr 2025. DEUTZ veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,13 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Umsatzseitig wurden 585.30 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte DEUTZ 518.10 Mio. EUR umgesetzt.

In der DEUTZ-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,812 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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