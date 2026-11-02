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02.11.2026 09:29:00
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Montagvormittag mit Aufschlag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von DEUTZ. Zuletzt stieg die DEUTZ-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 9,46 EUR.
Die DEUTZ-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 9,46 EUR. Die DEUTZ-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 9,54 EUR. Bei 9,51 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 86'989 DEUTZ-Aktien umgesetzt.
Am 10.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,35 EUR. Der derzeitige Kurs der DEUTZ-Aktie liegt somit 29,14 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 18.11.2025 auf bis zu 7,33 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 22,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,211 EUR, nach 0,180 EUR im Jahr 2025. DEUTZ veröffentlichte am 06.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,13 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Umsatzseitig wurden 585.30 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte DEUTZ 518.10 Mio. EUR umgesetzt.
In der DEUTZ-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,812 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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