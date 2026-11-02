DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Montagnachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,4 Prozent auf 9,76 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die DEUTZ-Aktie bei 9,77 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 9,51 EUR. Von der DEUTZ-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'043'127 Stück gehandelt.

Am 10.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,35 EUR an. Gewinne von 36,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 18.11.2025 auf bis zu 7,33 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 24,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für DEUTZ-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,180 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,211 EUR belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte DEUTZ am 06.08.2026. Das EPS lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal hatte DEUTZ ebenfalls ein EPS von 0,13 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,97 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 585.30 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 518.10 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,812 EUR je Aktie in den DEUTZ-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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