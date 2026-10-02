DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Nachmittag höher

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von DEUTZ zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 11,06 EUR. Die DEUTZ-Aktie legte bis auf 11,35 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,02 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 301'769 DEUTZ-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,35 EUR erreichte der Titel am 10.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DEUTZ-Aktie 20,71 Prozent zulegen. Am 18.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,33 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für DEUTZ-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,207 EUR ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DEUTZ am 06.08.2026. DEUTZ hat ein EPS von 0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,13 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,97 Prozent auf 585.30 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 518.10 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,870 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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