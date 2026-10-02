DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
02.10.2026 16:29:00
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Nachmittag höher
Die Aktie von DEUTZ gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von DEUTZ nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 11,06 EUR.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von DEUTZ zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 11,06 EUR. Die DEUTZ-Aktie legte bis auf 11,35 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,02 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 301'769 DEUTZ-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 13,35 EUR erreichte der Titel am 10.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DEUTZ-Aktie 20,71 Prozent zulegen. Am 18.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,33 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Für DEUTZ-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,180 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,207 EUR ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DEUTZ am 06.08.2026. DEUTZ hat ein EPS von 0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,13 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,97 Prozent auf 585.30 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 518.10 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,870 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie
MDAX-Wert DEUTZ-Aktie: So viel hätte eine Investition in DEUTZ von vor einem Jahr abgeworfen
MDAX-Titel DEUTZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DEUTZ-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
DEUTZ-Aktie bricht ein: Neue Aktien für institutionelle Anleger ausgegeben
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu DEUTZ AG
|
02.10.26
|DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Nachmittag höher (finanzen.ch)
|
02.10.26
|DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
02.10.26
|DEUTZ Aktie News: DEUTZ gewinnt am Vormittag an Fahrt (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Handel in Frankfurt: MDAX liegt zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
29.09.26
|MDAX-Wert DEUTZ-Aktie: So viel hätte eine Investition in DEUTZ von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
25.09.26
|MDAX aktuell: MDAX mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
24.09.26
|EQS-DD: Deutz AG: Dr. Dietmar Voggenreiter, buy (EQS Group)
|
24.09.26
|EQS-DD: Deutz AG: Dr. Dietmar Voggenreiter, Kauf (EQS Group)
Analysen zu DEUTZ AG
|01.09.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|27.08.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|10.07.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|01.09.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|27.08.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|10.07.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|01.09.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|27.08.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|10.07.26
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street beendet Handel in Grün -- SMI geht mit Plus ins Wochenende -- DAX letztlich deutlich fester -- Asiens Börsen fallen schlussendlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten mit Gewinnen. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.