DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittag mit Aufschlag

Die DEUTZ-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 2,7 Prozent im Plus bei 11,18 EUR. Der Kurs der DEUTZ-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 11,35 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 11,02 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 162'188 DEUTZ-Aktien.

Bei 13,35 EUR markierte der Titel am 10.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die DEUTZ-Aktie derzeit noch 19,41 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 18.11.2025 Kursverluste bis auf 7,33 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der DEUTZ-Aktie liegt somit 52,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,180 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,207 EUR je DEUTZ-Aktie. Am 06.08.2026 lud DEUTZ zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. DEUTZ hat ein EPS von 0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,13 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Im abgelaufenen Quartal hat DEUTZ 585.30 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 518.10 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,870 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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