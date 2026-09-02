DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
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02.09.2026 09:29:00
DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittwochvormittag billiger
Die Aktie von DEUTZ gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die DEUTZ-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 12,31 EUR.
Die DEUTZ-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 12,31 EUR abwärts. Die DEUTZ-Aktie gab in der Spitze bis auf 12,27 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,34 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten DEUTZ-Aktien beläuft sich auf 37'170 Stück.
Am 31.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,98 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DEUTZ-Aktie 5,44 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,33 EUR am 18.11.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,45 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DEUTZ-Aktie.
Im Jahr 2025 erhielten DEUTZ-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,180 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,213 EUR. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte DEUTZ am 06.08.2026. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite standen 585.30 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 518.10 Mio. EUR umgesetzt.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass DEUTZ einen Gewinn von 0,894 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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