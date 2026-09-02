DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Nachmittag im Minus

Der DEUTZ-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 3,5 Prozent auf 12,13 EUR. Bei 11,76 EUR markierte die DEUTZ-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 12,34 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten DEUTZ-Aktien beläuft sich auf 890'548 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,98 EUR. Dieser Kurs wurde am 31.08.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,01 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DEUTZ-Aktie. Am 18.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 7,33 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 39,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,180 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,213 EUR. Am 06.08.2026 lud DEUTZ zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde mit 0,08 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,13 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz wurde auf 585.30 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 518.10 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem DEUTZ-Gewinn in Höhe von 0,894 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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