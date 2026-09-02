DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittag tiefrot

Um 12:28 Uhr ging es für die DEUTZ-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 5,3 Prozent auf 11,90 EUR. Der Kurs der DEUTZ-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 11,82 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 12,34 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 611'021 DEUTZ-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 12,98 EUR erreichte der Titel am 31.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 9,08 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 7,33 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 38,40 Prozent würde die DEUTZ-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,213 EUR, nach 0,180 EUR im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte DEUTZ am 06.08.2026 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei DEUTZ ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat DEUTZ in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 585.30 Mio. EUR im Vergleich zu 518.10 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem DEUTZ-Gewinn in Höhe von 0,894 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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