DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Vormittag tiefer

Die DEUTZ-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 11,15 EUR nach. Die DEUTZ-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 10,95 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,05 EUR. Zuletzt wechselten 82'157 DEUTZ-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,35 EUR erreichte der Titel am 10.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 19,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.11.2025 (7,33 EUR). Der aktuelle Kurs der DEUTZ-Aktie ist somit 34,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

DEUTZ-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,180 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,207 EUR aus. DEUTZ liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,13 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 585.30 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 518.10 Mio. EUR umgesetzt.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je DEUTZ-Aktie in Höhe von 0,870 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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