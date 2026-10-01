DEUTZ Aktie News: DEUTZ tendiert am Nachmittag schwächer

Um 16:28 Uhr ging es für die DEUTZ-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 11,04 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die DEUTZ-Aktie bis auf 10,95 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,05 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 347'662 DEUTZ-Aktien den Besitzer.

Am 10.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 13,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DEUTZ-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,33 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2025 0,180 EUR an DEUTZ-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,207 EUR aus. Am 06.08.2026 lud DEUTZ zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 585.30 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte DEUTZ einen Umsatz von 518.10 Mio. EUR eingefahren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,870 EUR je DEUTZ-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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