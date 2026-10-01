DEUTZ Aktie News: DEUTZ am Mittag Verlust reich

Die DEUTZ-Aktie gab im XETRA-Handel um 12:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 11,15 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der DEUTZ-Aktie ging bis auf 10,95 EUR. Bei 11,05 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 201'022 DEUTZ-Aktien umgesetzt.

Am 10.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 13,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die DEUTZ-Aktie 19,73 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.11.2025 (7,33 EUR). Mit Abgaben von 34,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten DEUTZ-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,180 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,207 EUR. Am 06.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,08 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,97 Prozent auf 585.30 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 518.10 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Den erwarteten Gewinn je DEUTZ-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,870 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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