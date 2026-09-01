Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’241 -0.3%  SPI 20’041 -0.4%  Dow 53’186 -0.7%  DAX 26’070 -0.7%  Euro 0.9394 0.0%  EStoxx50 6’388 -0.5%  Gold 4’377 -1.6%  Bitcoin 63’124 -0.6%  Dollar 0.8104 0.3%  Öl 92.3 2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Nestlé3886335Roche149905998Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
BaFin schlägt Alarm: Diese Wissenslücken haben Krypto-Anleger
Pharma-Check: Warum sich die Aktien von Eli Lilly, Pfizer, Moderna & Merck so unterschiedlich zeigen
Extrem unterbewertet? Warum Analysten jetzt auf die Aktien von Samsung und SK hynix setzen
Air-Liquide-Aktie im Aufwind: Elliott offenbar eingestiegen
Vaudoise-Aktie im Plus: Mehr als 2000 Schadensfälle aus Hagelunwetter erwartet
Suche...
Plus500 Depot

DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

01.09.2026 09:29:00

DEUTZ Aktie News: DEUTZ steigt am Dienstagvormittag

DEUTZ Aktie News: DEUTZ steigt am Dienstagvormittag

Die Aktie von DEUTZ gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die DEUTZ-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 12,91 EUR.

DEUTZ
11.83 CHF -2.89%
Kaufen Verkaufen

Um 09:28 Uhr ging es für das DEUTZ-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 12,91 EUR. Der Kurs der DEUTZ-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 12,97 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,84 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 182'212 DEUTZ-Aktien umgesetzt.

Am 31.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,98 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,33 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DEUTZ-Aktie.

Nachdem DEUTZ seine Aktionäre 2025 mit 0,180 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,214 EUR je Aktie ausschütten. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DEUTZ am 06.08.2026. DEUTZ hat ein EPS von 0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,13 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. DEUTZ hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 585.30 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 518.10 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,896 EUR je DEUTZ-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur DEUTZ-Aktie

Die Expertenmeinungen zur DEUTZ-Aktie im August 2026

MDAX-Titel DEUTZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DEUTZ von vor 10 Jahren eingefahren

MDAX-Titel DEUTZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DEUTZ-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen


Bildquelle: DEUTZ AG
In eigener Sache

Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?

Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu DEUTZ AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten