DEUTZ Aktie News: DEUTZ steigt am Dienstagvormittag

Um 09:28 Uhr ging es für das DEUTZ-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 12,91 EUR. Der Kurs der DEUTZ-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 12,97 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,84 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 182'212 DEUTZ-Aktien umgesetzt.

Am 31.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,98 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 18.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,33 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der DEUTZ-Aktie.

Nachdem DEUTZ seine Aktionäre 2025 mit 0,180 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,214 EUR je Aktie ausschütten. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte DEUTZ am 06.08.2026. DEUTZ hat ein EPS von 0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,13 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. DEUTZ hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 585.30 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 518.10 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,896 EUR je DEUTZ-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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