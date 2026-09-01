DEUTZ Aktie News: DEUTZ gibt am Nachmittag ab

Die DEUTZ-Aktie notierte im XETRA-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 12,55 EUR. In der Spitze büsste die DEUTZ-Aktie bis auf 12,46 EUR ein. Bei 12,84 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der DEUTZ-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 751'979 Stück gehandelt.

Am 31.08.2026 markierte das Papier bei 12,98 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,43 Prozent über dem aktuellen Kurs der DEUTZ-Aktie. Am 18.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 7,33 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 41,59 Prozent würde die DEUTZ-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,180 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,214 EUR je DEUTZ-Aktie. DEUTZ gewährte am 06.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,08 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,13 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,97 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 585.30 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 518.10 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Experten gehen davon aus, dass DEUTZ im Jahr 2026 0,896 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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