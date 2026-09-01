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01.09.2026 12:29:00

DEUTZ Aktie News: DEUTZ gibt am Mittag nach

DEUTZ Aktie News: DEUTZ gibt am Mittag nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von DEUTZ. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 12,65 EUR.

DEUTZ
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Die DEUTZ-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:28 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 12,65 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die DEUTZ-Aktie bisher bei 12,57 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,84 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 528'363 DEUTZ-Aktien umgesetzt.

Am 31.08.2026 markierte das Papier bei 12,98 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der DEUTZ-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.11.2025 (7,33 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,06 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,180 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,214 EUR. DEUTZ liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei DEUTZ ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat DEUTZ 585.30 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 518.10 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass DEUTZ einen Gewinn von 0,896 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: DEUTZ AG
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