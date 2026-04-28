BMW Aktie 324410 / DE0005190003
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Thron verloren
|
28.04.2026 07:36:37
Deutschlands häufigstes E-Auto: VW setzt Tesla ab
Teslas Model Y ist nicht mehr das häufigste Elektroauto auf deutschen Strassen.
Beide Modelle überschritten im vergangenen Jahr als erste reine Stromer die Hunderttausender-Schwelle bei den Bestandszahlen in Deutschland. Ein drittes Modell dürfte in Bälde folgen oder hat dies vielleicht bereits getan - zumindest wenn man, wie das KBA, ID.4 und ID.5 zusammenzählt. Zu Jahresbeginn waren 97.120 Fahrzeuge dieses Modells in Deutschland zugelassen. Gut 5.000 wurden im ersten Quartal neu zugelassen. Auch wenn es im Bestand typischerweise einen gewissen Schwund gibt, weil Autos kaputtgehen, stillgelegt oder ins Ausland verkauft werden, ist es plausibel, dass dies reicht, um sechsstellig zu werden.
Auf Markensicht insgesamt liegt VW seit langem vor Tesla. Dass der US-Hersteller dennoch lange das häufigste Elektromodell vorweisen konnte, liegt daran, dass Tesla nur zwei Modelle mit relevanten Zulassungszahlen in Deutschland hat, sich die Gesamtzahl also weniger stark verteilt. Nun reichte auch das nicht mehr.
Blickt man auf den Gesamtfahrzeugbestand liegen selbst die häufigsten reinen Stromer aber immer noch weit abgeschlagen hinten. Rang 1 geht hier an den VW Golf mit gewaltigem Vorsprung und 3,2 Millionen zugelassenen Fahrzeugen. Einige zehntausend e-Golfs inbegriffen. Das ist mehr als alle Elektroautos auf deutschen Strassen zusammen: Zu Jahresbeginn waren das 2,03 Millionen.
Hinter dem Platzhirsch Golf folgen der VW Polo mit 1,3 und der Opel Corsa mit 1,1 Millionen. Alle drei übrigens mit sinkender Tendenz, wie die meisten Modelle in der Spitzengruppe. Hier dürfte sich der Schwenk hin zu Geländewagen und SUVs in den vergangenen Jahren bemerkbar machen. Das häufigste Modell mit steigendem Bestand passt dazu: der VW Tiguan mit 811.016 zugelassenen Fahrzeugen am 1. Januar auf Rang neun.
/ruc/DP/zb
FLENSBURG (awp international)
Weitere Links:
Nachrichten zu BMW AG
|
27.04.26
|BMW-Aktie: RBC Capital Markets gibt Sector Perform-Bewertung bekannt (finanzen.ch)
|
24.04.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
24.04.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
23.04.26
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
23.04.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
22.04.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.ch)
|
21.04.26
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 schwächer (finanzen.ch)
|
21.04.26
|DAX 40-Papier BMW-Aktie: So viel Verlust hätte ein BMW-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu BMW AG
|27.04.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.04.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.04.26
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.04.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|27.04.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.04.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.04.26
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.04.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|21.04.26
|BMW Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.04.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|15.04.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|15.04.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|15.04.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|BMW Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|09.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|27.04.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.04.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.04.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.04.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|07.04.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
Zinsentscheidungen 2026: Europa erhöht, USA senkt – Was bedeutet das für Anleger?
Auf der grössten Anlegermesse Europas sprechen wir mit Volkswirt Dr. Thomas Gitzel über die wichtigsten Entwicklungen an den Finanzmärkten: Zinsen, Inflation, Energiepreise, Geopolitik und die Frage, worauf Anlegerinnen und Anleger 2026 besonders achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mit Verlusten
An den Märkten in Asien geht es am Dienstag nach unten.