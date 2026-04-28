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Thron verloren 28.04.2026 07:36:37

Deutschlands häufigstes E-Auto: VW setzt Tesla ab

Deutschlands häufigstes E-Auto: VW setzt Tesla ab

Teslas Model Y ist nicht mehr das häufigste Elektroauto auf deutschen Strassen.

BMW Vz.
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Der VW ID.3 hat seinen Konkurrenten vom Thron gestossen, wie aus aktuellen Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) hervorgeht. Zum 1. Januar 2026 waren demnach 116.053 ID.3 in Deutschland zugelassen aber nur 106.184 Model Y. Ein Jahr zuvor hatte das Model Y die Nase noch vorne. Seit Jahresbeginn wurden nun zwar wieder etwas mehr Model Y neu zugelassen, allerdings bei weitem nicht genug, um den Vorsprung des ID.3 auszugleichen.

Beide Modelle überschritten im vergangenen Jahr als erste reine Stromer die Hunderttausender-Schwelle bei den Bestandszahlen in Deutschland. Ein drittes Modell dürfte in Bälde folgen oder hat dies vielleicht bereits getan - zumindest wenn man, wie das KBA, ID.4 und ID.5 zusammenzählt. Zu Jahresbeginn waren 97.120 Fahrzeuge dieses Modells in Deutschland zugelassen. Gut 5.000 wurden im ersten Quartal neu zugelassen. Auch wenn es im Bestand typischerweise einen gewissen Schwund gibt, weil Autos kaputtgehen, stillgelegt oder ins Ausland verkauft werden, ist es plausibel, dass dies reicht, um sechsstellig zu werden.

Auf Markensicht insgesamt liegt VW seit langem vor Tesla. Dass der US-Hersteller dennoch lange das häufigste Elektromodell vorweisen konnte, liegt daran, dass Tesla nur zwei Modelle mit relevanten Zulassungszahlen in Deutschland hat, sich die Gesamtzahl also weniger stark verteilt. Nun reichte auch das nicht mehr.

Blickt man auf den Gesamtfahrzeugbestand liegen selbst die häufigsten reinen Stromer aber immer noch weit abgeschlagen hinten. Rang 1 geht hier an den VW Golf mit gewaltigem Vorsprung und 3,2 Millionen zugelassenen Fahrzeugen. Einige zehntausend e-Golfs inbegriffen. Das ist mehr als alle Elektroautos auf deutschen Strassen zusammen: Zu Jahresbeginn waren das 2,03 Millionen.

Hinter dem Platzhirsch Golf folgen der VW Polo mit 1,3 und der Opel Corsa mit 1,1 Millionen. Alle drei übrigens mit sinkender Tendenz, wie die meisten Modelle in der Spitzengruppe. Hier dürfte sich der Schwenk hin zu Geländewagen und SUVs in den vergangenen Jahren bemerkbar machen. Das häufigste Modell mit steigendem Bestand passt dazu: der VW Tiguan mit 811.016 zugelassenen Fahrzeugen am 1. Januar auf Rang neun.

/ruc/DP/zb

FLENSBURG (awp international)

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