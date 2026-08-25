|Wirtschaftswachstum im Blick
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25.08.2026 08:25:00
Deutschland: Destatis korrigiert BIP-Wachstum im 2. Quartal auf 0,3 Prozent
Das Wirtschaftswachstum in Deutschland ist im zweiten Quartal 2026 etwas stärker als bisher angenommen gewesen.
DJG/hab/mgo
Dow Jones Newswires
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