Deutschland bietet Griechenland Übernahme von Flüchtlingskosten an-Zeitung

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bundesregierung bietet einem Zeitungsbericht zufolge Griechenland die Übernahme von Flüchtlingskosten an. Ziel sei es Asylbewerber, die sich in Deutschland aufhalten, aber in Griechenland anerkannt sind, wieder dorthin zurückzubringen. Wie Welt am Sonntag unter Berufung auf eine Mitteilung des Innenministeriums berichtet, wurde "Griechenland angeboten, eine entsprechende Unterbringung und Versorgung von aus Deutschland zurückzuführenden Schutzberechtigten mit eigenen Ressourcen zu unterstützen". Die Bundesrepublik "wäre in der Lage, sehr zeitnah eine entsprechende Unterstützung zu gewährleisten, sobald die griechische Regierung die angebotene Unterstützung akzeptiert."

Dabei gehe es unter anderem um die Anmietung von griechischen Hotels für aus Deutschland zurückgebrachte Flüchtlinge, wie die Zeitung nach eigenen Angaben von führenden Beamten erfuhr.

April 25, 2021