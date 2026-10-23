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23.10.2026 08:19:40
Deutsches Bauhauptgewerbe verzeichnet Rekord bei Auftragseingang
Von Andreas Plecko
DOW JONES--Das deutsche Bauhauptgewerbe hat im August dank mehrerer Grossaufträge einen historischen Bestellschub verzeichnet. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, stieg der reale kalender- und saisonbereinigte Auftragseingang gegenüber dem Vormonat Juli um 23,0 Prozent. Dies ist der stärkste monatliche Zuwachs seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 1991.
Treibender Motor der Entwicklung war der Tiefbau mit einem Auftragsplus von 31,6 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Im Hochbau legten die Bestellungen um 12,4 Prozent zu. Im Dreimonatsvergleich von Juni bis August ergab sich ein Anstieg von 7,6 Prozent gegenüber den drei Monaten zuvor. Dabei verbuchte der Tiefbau ein Plus von 13,8 Prozent, während der Hochbau um 0,6 Prozent zulegte.
Auch im Vorjahresvergleich zog das Geschäft kräftig an. Der reale, kalenderbereinigte Auftragseingang lag im August um 17,3 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Das Ordervolumen im Tiefbau schoss dabei um 36,4 Prozent nach oben, während der Hochbau einen Rückgang von 1,7 Prozent verzeichnete. Nominal ergab sich ein Zuwachs von 23,8 Prozent.
Ebenfalls aufwärts ging es bei den Umsätzen und der Beschäftigung. Der reale Umsatz im Bauhauptgewerbe lag im August um 4,9 Prozent über dem Vorjahreswert. Nominal stieg der Umsatz um 10,1 Prozent auf 10,9 Milliarden Euro. Die Zahl der Beschäftigten in Betrieben mit mindestens 20 Tätigen nahm im Vergleich zum August des Vorjahres um 1,5 Prozent auf rund 548.000 Personen zu.
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DJG/apo/cbr
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October 23, 2026 02:19 ET (06:19 GMT)
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