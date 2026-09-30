Shell Aktie 115606002 / GB00BP6MXD84
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30.09.2026 10:12:45
Deutscher Sonderweg beim Spritpreis - Aral, Shell & Co. lehnen den freiwilligen Deckel ab
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
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29.09.26
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Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
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|Goldman Sachs Group Inc.
|08.09.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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|08.09.26
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|UBS AG
|24.09.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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