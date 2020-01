Deutscher Nutzfahrzeugmarkt erreicht 2019 neues Rekordniveau

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Neuzulassungen von Nutzfahrzeugen und Bussen in Deutschland sind 2019 um 6 Prozent auf 409.800 Einheiten gestiegen. Zum ersten Mal überhaupt wurden hierzulande mehr als 400.000 Nutzfahrzeuge in einem Jahr zugelassen, wie der Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK) mitteilte. Damit stieg der Absatz im vierten Jahr in Folge ein Rekordniveau. Die internationalen Hersteller erzielten einen stabilen Marktanteil von rund 29 Prozent.

Für 2020 erwartet der Verband einen rückläufigen Markt und geht von 375.000 Neuzulassungen aus.

2019 wurden 305.000 leichte Nutzfahrzeugen bis 3,5 Tonnen neu zugelassen, ein Plus von 7 Prozent. Bei schweren Nutzfahrzeugen über 16 Tonnen wuchs der Absatz um 2 Prozent auf knapp 68.000 Einheiten und bei Fahrzeugen mit zulässigem Gesamtgewicht zwischen 3,5 und 16 Tonnen waren es 30.000 oder 10 Prozent mehr. Die Neuzulassungen von Busse blieben dagegen mit 6.400 um 4 Prozent unter dem Vorjahr.

"Gerade die Nachfrage nach leichten Transportern wird weiterhin stark von der Dynamik bei Paket- und Kurierdiensten getrieben", sagte VDIK-Präsident Reinhard Zirpel laut Mitteilung.

January 10, 2020 09:17 ET (14:17 GMT)