09.01.2026 08:15:43
Deutscher Maut-Fahrleistungsindex steigt im Dezember deutlich
DOW JONES--Die Fahrleistung mautpflichtiger Lastkraftwagen mit mindestens vier Achsen auf Bundesautobahnen ist im Dezember gegenüber Vormonat kalender- und saisonbereinigt um 3,2 Prozent gestiegen. Wie das Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) und das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilen, war dies der höchste monatliche Anstieg seit März 2021. Der Index lag ausserdem um 1,3 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats Dezember 2024. Referenzreihe des Maut-Fahrleistungsindex' ist die Industrieproduktion.
3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Lam Research
NEU✅ Safran SA
NEU✅ HSBC Holdings
inklusive Rebalancing:
❌ Quanta Services Inc
❌ AENA
❌ Trane Technologies
Während der heimische Aktienmarkt wenig bewegt erwartet wird, dürfte sich der deutsche Leitindex aufwärts bewegen. An den Märkten in Fernost lassen sich Gewinne verzeichnen.