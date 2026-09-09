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10.09.2026 01:28:52
Deutscher KI-Gründer vor Milliarden-Dollar-Deal - Salesforce verhandelt über Listen Labs
SalesforceFlorian Juengermann war deutscher Meister im Competitive Programming, studierte in Harvard und gründete 2023 das KI-Start-up Listen Labs. Nun führt Salesforce nach Informationen von Business Insider Gespräche über eine Übernahme für rund zwei Milliarden Dollar.Weiter zum vollständigen Artikel bei Welt.de Wirtschaft
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In eigener Sache
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
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